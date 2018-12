Spruitjes in de marinade

Thuis kan je het een beetje anders aanpakken. Het hoeft niet twee sterren, maar geloof me, je gaat hier enorm van genieten. Klop eerst sojasaus, honing, en sambal met een beetje olie door elkaar. Hier kan je al alle kanten uit. Ik heb een Imperial Japanse sojasaus die jaren in eikenhouten whiskyvaten heeft gerijpt. Ga je dat proeven? Jazeker. Ik gebruik er druivenpittenolie voor, heeft een licht zuurtje.

Dan de sambal, er zijn honderden sambals, maar in dit geval een lichte nemen, een sambalsereh. En de honing komt natuurlijk van een plaatselijk imker. Gemengde bloemen, klaver mag ook, maar geen dennen, dit keer. Kan je het voor je zien, voor je proeven eigenlijk? Kook wat water, beetje zout erin, de schoongemaakt spruiten erbij. Laat ze twee minuten koken. Giet af. Droog ze in een handdoek, en nu leg je ze in de marinade. Een uur minstens.

Smeer een bakplaat of bakblik in met wat olie. Strooi er de spekjes op. Dan de spruitjes erbij. Twintig minuten in de oven, tot ze goudbruin zijn. De geur is geweldig, zo heb je nog nooit spruiten gegeten. Goosle Island Wheat Ale in het glas. Mmmm!

Nodig voor twee personen:

•2 eetl mooie sojasaus

•½ eetl honing

•1 theel sambalsereh

•1 ½ eetl olie

•350 gr spruitjes (gehalveerd, in de lengte, anders vallen ze uit elkaar, schoongemaakt)

•125 gram gerookte spekreepjes