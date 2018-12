Familie funboot

Veel zeilers beginnen in een Optimist. Daarna kun je, afhankelijk van je wensen, doorgroeien naar de RS Feva, De Laser Pico of de Splash. Een nieuwe boot moet van goeden huize komen om hiermee te kunnen concurreren. De Fusion is er in vier versies: met alleen grootzeil, In de Plus uitvoering met fok, in de Pro versie met laminaat grootzeil en in de Pro Gen uitvoering met laminaat grootzeil en gennaker.

De romp wordt gemaakt volgens de Rotomould methode, die relatief zware, maar extreem sterke onverwoestbare bootjes oplevert. De Nederlandse importeur meldt dat de Fusions ‘zeilschoolproof’ zijn. Als de rompen geen scheuren vertonen na twee seizoenen permanent gebruik door kinderen, weet je zeker dat ze sterk zijn. De Fusion is als eenmansboot met alleen grootzeil, of met twee man met fok en eventueel gennaker te varen. De romp is aan de achterkant breed en smal voorin. Daardoor komt de Fusion snel in plané en dat maakt het zeilen spectaculair. Bovendien maakt het brede vlakke onderwaterschip de boot stabieler bij bijvoorbeeld gijpen, een voor jonge, lichte zeilers riskante manoeuvre.

De boot is heel plat en stapelbaar, dus gemakkelijk te vervoeren. De schootklemmen zijn in het dek verzonken, dus als je de boot op een auto imperiaal legt, kan het schootblok de lak niet krassen. Totaal weegt de Fusion slechts 62 kilo en de romp is door twee volwassenen of vier kinderen te tillen. Speciaal daarvoor zijn vooraan en naast het roer aan weerszijden rubberen handgrepen. Er is een tweedelige, ongestaagde mast. De mastvoet met aluminium ring is hol en daardoor kan er geen zand in blijven zitten. De blokken en klemmen zijn allemaal van Selden. De boot heeft een simpel steekzwaard en het roer met joystick is gemakkelijk vast te klikken. Een klemmetje op de helmstok klapt open als het roerblad op ondieptes vastloopt. Voorin is een opbergplek voor kleine spullen. Onder de elastieken op het voordek kun je de spraytop of de fok bergen.

Het 5,25 m2 metende grootzeil heeft drie verticale latten. Je trekt het simpel met een manchet over de tweedelige mast. Standaard zijn een raceneerhouder, een eenvoudige onderlijkstrekker en een voorlijkstrekker. Ook heeft de grootschoot een overloopje om te voorkomen dat je het zeil overtrekt. Optie is een 1,75m2 fok. De romp is voorbereid op het varen met een 7 m2 nylon gennaker op een uitschuifbare gennakerboom. Een sleuf in de manchet van het grootzeil maakt twee zijstagen mogelijk. De verstaging voorkomt dat de voorkant van de mast te veel door de gennaker wordt belast. Optioneel (€300) is een 6,45 m2 Pro laminaat grootzeil.

In de bodem zijn twee plekken waar je de voeten in kunt zetten als je de Fusion met roeidollen als roeiboot gebruikt. De Fusion is met een basisprijs van €3.150 gunstig geprijsd. De meest uitgebreide versie met gennaker en laminaatzeilen plus alle hardware kost 1000 euro meer.

Zeilend is het simpel om snelheid te genereren. Je merkt dat de rompvorm goed is, want met een klein beetje wind pakt de Fusion al vaart op. Door de grote breedte is de balans gemakkelijk te controleren. Op de testdag met 10 knopen wind kwam de Fusion met alleen grootzeil net niet in plané, maar als er een vlaag verschijnt, zie je de power toenemen. Alle blokken en trimvoorzieningen zitten op de goede plek. De lijntjes zijn vrij dun, maar dat is gedaan met het oog op het gebruik door kinderhanden. Ook met weinig wind is het juist lekker om weinig weerstand van zware lijnen te ondervinden. De maximale snelheid op de testdag was 11 km/u en dat is net boven de rompsnelheid. Ondertussen vliegt een Fusion met gennaker vol planerend voorbij. De lachende zeiler draait met zijn funboot rondjes om de eenvoudige uitvoering met alleen grootzeil.

Cijfer 7,9

Constructie ****

Comfort & Ruimte ***

Afwerking ***

Ergonomie ****

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 3,60, m.

Breedte: 1,45, m.

Diepgang: 0,42 m.

Waterverplaatsing: 62 kg

Zeiloppervlak: Grootzeil 5,25 m2,

Fok 1,75 m2

Gennaker 7 m2

Pro grootzeil 6,45 m2

Prijs vanaf: € 3.150, pro gen € 4.150

Meer info: www.fusionsailboats.nl