Meten is (z)weten met dit hardloophorloge

Vroeger was alles simpel… Met behulp van een stopwatch en kaartmateriaal schatte ik de gelopen afstand in. Anno 2018 is er een hele berg aan digitale hulpmiddelen. Onder het motto ’meten is weten’ is werkelijk alle informatie beschikbaar over de kilometers waarin je je in het zweet hebt gewerkt.

De wereld van de hardloper is het laatste decennium dan ook ingrijpend veranderd. De afgelopen jaren gebruikte ik apps om mijn loopprestaties te meten. Lopen met een smartphone in een hoesje op mijn bovenarm vind ik echter onpraktisch. De introductie van de smartwatches is wat dat betreft een uitkomst.

Polar is geen onbekende in de sportwereld. Ruim dertig jaar geleden waren de (simpele) horloges met hartslagbanden een grote hit van het Finse bedrijf dat wereldmarktleider op het gebied van draadloze hartfrequentiemeters is. Mijn eerste kennismaking met het Polar Vantage-horloge is niet direct positief. De vormgeving kan beter. De relatief grote ronde horlogekast oogt niet erg aantrekkelijk en eenmaal om mijn pols bleef het horloge diverse keren in jas en trui haken.

Voor gebruik moet je de Polar Flow-app installeren en je registeren op de Polar-website met de aanmaak van een persoonlijk profiel. Na de ’administratieve rompslomp’ het echte werk: een hardloopsessie.

Een trainingsprogramma selecteren is kinderlijk eenvoudig. Starten en hardlopen maar. Elke kilometer volgt een trilling met de gelopen kilometertijd, tussentijd en afstand. Ook tussendoor is deze info beschikbaar, inclusief hartslag.

Na de training gaat de synchronisatie met de Flow-app snel en eenvoudig. De statistieken na de training zijn imponerend en beschikbaar via app en website. Zo krijg je de totaal gelopen afstand, tijd, hartslag, pasfrequentie, hoogteverschillen in het parcours, verbrande calorieën en de gelopen route (getoond in Google maps). Dit alles helder en fraai vormgegeven.

Behalve de trainingssessies houdt het horloge ook dagelijkse activiteiten bij met een stappenteller. In één oogopslag zie je hoever je bent met je activiteitendoel behorende bij je profiel (in mijn geval ’kantoorwerker’). Dit nodigt in elk geval uit om nog een paar extra stappen te maken om je doelstelling te behalen.

Een horloge met uitgebreide mogelijkheden, maar toch blijft de essentie van het hardlopen voor mij genieten van de buitenlucht en het mooie Hollandse polderlandschap.

In ’t kort

PLUS

Simpele bediening. Veel nuttige informatie. Uitgebreide mogelijkheden.Heldere display.

MIN

Vormgeving kan beter. Grote horlogekast.

WAARDERING

✭✭✭✰✩

PRIJS

€ 279