Heb schaamteloze seks!

’Oh, die hoeft niet meer zo nodig’ of ’Dat werkt toch niet langer naar behoren’. Vooroordelen waarmee mensen op leeftijd vaak worden geconfronteerd als het om seks gaat. Maatschappij, media en commercie houden het beeld in stand dat seks hoort bij mensen die mooi, jong en gezond zijn. Dat snoert senioren de mond en laat jongere generaties in de waan dat ouderen niet langer waarde aan seksualiteit hechten.

Een verdrietige zaak, als je het seksuoloog Woet Gianotten vraagt. „De begeerte onder ouderen is groot. Ze vrijen vaker dan ooit tevoren en beleven er ook meer plezier aan dan in andere leeftijdsfasen waarin werkdruk en kinderen de aandacht opeisen. Uit onderzoek waarin elke tien jaar een nieuwe groep 70-plussers naar hun seksuele beleving wordt gevraagd, blijkt dat de frequentie alleen maar toeneemt.”

"Seks op leeftijd kan wel degelijk creatief zijn"

Maar dat er lustig op los wordt gevreeën, betekent niet per definitie dat het goed zit. Gianotten: „Het is nu eenmaal een feit dat er, naarmate we ouder worden, dingen veranderen die van grote invloed zijn op het liefdesleven. Denk aan impotentie of vaginale droogte. Maar ook iets ’simpelers’ als een lijf dat er anders uitziet dan vroeger.”

Daar slaat de onzekerheid toe, want in je hoofd ben je niet langer ’perfect’. Hoe ga je om met het feit dat je lijf drastisch is veranderd? Accepteren is volgens Giannotten de eerste stap, maar hoe doe je dat? „Toch echt door de beelden van perfectie los te laten. Je lijf wordt nu eenmaal slapper. Dat is de tand des tijds! Ook het besef dat als niet alles meer werkt er nog genoeg is om wel van te genieten kan helpen. „Als je kunt accepteren en op een andere manier leert ’spelen’, dan is de eerste stap naar een ’nieuw’ seksleven gezet.”

"Bespreek nieuwe manieren van seks"

Om dat voor elkaar te krijgen, is communicatie essentieel, aldus de seksuoloog. „Durf je seksuele verlangens en behoeften bespreekbaar te maken. Stap over die drempel heen en geef aan bij je partner dat je hulp nodig hebt als vrijen binnen de comfortzone, zoals jullie gewend zijn, niet langer bevredigend is of gewoonweg niet meer gaat. Ga vervolgens op zoek naar nieuwe manieren van seks. Zolang er geen ziekte in het spel is, blijven zin, opwinding en orgasme goed mogelijk, alleen op een ander niveau! Durf het over een andere boeg te gooien door elkaar bijvoorbeeld erotische verhalen voor te lezen of een vibrator aan te schaffen. Die perfecte vrijpartij kun je misschien schudden, maar daar staat tegenover dat de intimiteit toeneemt. De seks wordt mogelijk creatiever, zelfs intenser. Hoe fijn is dat?”

Ook goed om te weten: na ingrijpende gebeurtenissen als ziekte of een levenspartner die overlijdt behoren seks of intimiteit vaak niet meer tot de eerste levensbehoeften, maar de lust komt volgens de seksuoloog in de meeste gevallen op den duur terug. Ook hier geldt weer: erover praten is de eerste stap.

En wat als je geen relatie hebt , maar op zoek bent? Gianotten: „Het is niet doodeng om weer op vrijersvoeten te gaan, het is juist spannend! Wees bereid om nieuwe vriendschappen aan te gaan, wie weet wat eruit voortvloeit. Alleen al díe opwinding is de moeite waard.”

Wel wat gewend

„Zelfs medische professionals lijken vast te houden aan het idee dat ouderen geen seks hebben en schieten hierin te vaak vakkundig tekort”, aldus seksuoloog Woet Gianotten. „Mocht uw arts dit onderwerp niet aankaarten, dan zult u, hoe moeilijk ook, zélf aan de bel moeten trekken. Begin er niet over terwijl je hand al op de deurklink ligt, maar neem de tijd en stap over eventuele schaamte en onzekerheid heen. Artsen zijn wel wat gewend.”