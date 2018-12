Dit zijn dé B-segment auto’s onder de 8.000 euro

OCCASIONSELECTIE

Citroën C3 (2009-’16)

De vorige generatie van de C3 is een onderscheidende auto met rijcomfort als sterkste punt. De auto verwerkt weergaloos oneffenheden. Op de achterbank en in de kofferbak valt de binnenruimte wat tegen. De 1.4-liter benzinemotor (1 op 14) is de fijnste krachtbron. Het tweedehands aanbod is zeer gevarieerd. Wat te denken van het beige metallic exemplaar met 1.4-liter motor (2011, 51.000 km) bij de merkdealer in Coevorden? Prijs: € 7.950.

Fiat Punto Evo (2009-’12)

De Fiat is een fijn rijdende en voor deze klasse volwassen auto. De motorkeuze is wel een puntje van aandacht. De ’TwinAir’ tweecilinder is technisch heel knap, maar of je die roffelende motor wilt, kun je zelf het beste tijdens een proefrit vaststellen. Gelukkig staan er ook viercilinders te koop. De zwarte vijfdeurs ’Street’-uitvoering bij een vreemdmerkdealer in Schagen bijvoorbeeld (2015, 64.000 kilometer). Prijs: € 7.950.

Hyundai i20 (2008-’14)

De i20 is een gemakkelijk rijdende auto. Deze modelgeneratie is alleen geen wonder van verfijning: het geluidsniveau op kruissnelheid is aanzienlijk. De voorstoelen zijn wat vlak, vier volwassenen passen er nét in. De instapmotor (1 op 15) is voor de meeste kopers sterk genoeg. Via gaspedaal.nl komen we terecht in Epe, waar een zilvergrijze 1.2 vijfdeurs (2012, 38.000 km) bij een autobedrijf te koop wordt aangeboden voor € 7.950.

OORDEEL VAN DE WEGENWACHT

Citroën C3

Elektronica speelt de C3 soms parten. Bekend is een onlogische combinatie van storingen die valt te herleiden naar een kapotte stekker in de zekeringkast. Vocht in diezelfde stekker is ook een bekende boosdoener. De Wegenwacht lost zulke euvels ter plekke op. Een defecte remlichtschakelaar zorgt ervoor dat de motor niet op het gaspedaal reageert.

Fiat Punto Evo

Op wat elektronische storingen na is de Punto best betrouwbaar. Slechte massacontacten of stekkers veroorzaken dat de motor niet aanslaat of dat de zijruiten dienst weigeren. De Wegenwacht herstelt zo’n verbinding. Het systeem voor bandenspanningscontrole slaat weleens loos alarm. Bij vijfdeurs versies sluiten de achterportieren soms slecht.

Hyundai i20

De betrouwbaarheid van Zuid-Koreaanse auto’s begint even legendarisch te worden als die van de collega’s uit Japan. Er rijden duizenden i20’s van deze generatie rond, maar bij de Wegenwacht is niet één euvel bekend dat vaker voorkomt. Normaal gesproken laat deze Hyundai je niet in de steek. Dat is veel waard!

ONS ADVIES

Verder kijken dan de voor de hand liggende merken scheelt in dit geval een boel geld. Wij zouden kiezen voor de kwalitatief goede, ruime en lekker rijdende Fiat Punto Evo.