Zo ziet je tapijt er weer als nieuw uit

1. Soms ontstaan er kleine bolletjes (pillen) op het tapijt. Dit zijn kleine vezeleindjes die uit het garen zijn losgekomen. Je kunt ze eenvoudig weghalen met een borstel of pluizentondeuse.

2. Last van statisch tapijt? Verbeter dan de luchtvochtigheid in huis door wat planten of een luchtbevochtiger neer te zetten.

3. Een goede stofzuiger zorgt dat tapijt langer mooi blijft. Kies voor een stofzuiger met een aangedreven rollenborstel. Dit is belangrijker dan een hoog elektrisch vermogen.

4. Koffie, thee, bloed of wijn: als je een vlek snel met lauwwarm water behandelt, is hij zo verdwenen en heb je geen dure vlekkenmiddelen nodig. Gebruik nooit zout! Zout tast de vlekwerende coating van het tapijt aan waardoor de kleurstof in de vezel trekt en de vlek altijd te zien blijft.

5. Wel doen: maak een handdoek nat, wring hem uit en leg deze op de vlek. Haal de handdoek pas weg nadat deze is opgedroogd. Daarna het tapijt aan de lucht laten drogen. Totdat het droog is, niet over het tapijt heen lopen!

Bekijk ook: Zo houd je je wollen kleding langer mooi