Makkelijk: adventbrood bakken

Oventemperaturen: straks bij de kerst, ik zou vast even oefenen als je niet regelmatig je oven gebruikt, of laat je nog snel even een oventemperatuurmeter geven. Hoewel ik een belachelijke dure oven heb, zat er geen temperatuurmeter in. Dat heeft me in het begin menig gerecht gekost. Het ding geeft een inferno aan hitte, op stand drie kun je al een os cremeren. Dus een meter gekocht en nu altijd blij. Zolang ik nog gas heb, dan.

Bakken? Een adventsbrood, om vast in de stemming te komen.

Nodig voor drie broodjes:

• 500 g geschilde en geraspte appels

• 330 g tarwemeel

• 175 g rozijnen

• 175 g gedroogd fruit, fijngesneden

• 125 g geschaafde hazelnoten

• 175 g suiker

• 5 g kaneel

• 1 volle theel koekkruiden

• 1 snufje gemalen kruidnagel extra

• 2 volle theelepels bakpoeder

Bereiding:

Simpeler kan het haast niet. Meng alle ingrediënten met uitzondering van de bloem en het bakpoeder en laat een nacht weken. Voeg de volgende dag de bloem en het bakpoeder toe en meng goed. Maak met natte handen drie kleine broodjes en bak op 160° graden in de oven gedurende 60-80 minuten. Ik leg ze op een pizzasteen! Af en toe even kijken. Blijft heel lang goed. Je kan er ook twee in de vriezer leggen en later oppiepen.