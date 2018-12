„Niks ten nadele van Waldemar Torenstra die een geweldige acteur is, maar Thijs Römer had De Cock moeten spelen. Thijs ís gewoon Piet”, zegt Reinier vandaag in Vrij, het zaterdagmagazine van De Telegraaf. De acteur is verder erg benieuwd naar de remake. „De nieuwe cast bestaat uit leuke, slimme gasten.

Het is slim bedacht om er een prequel van te maken. Ik zou het superleuk vinden als wij de achtergronden van allerlei onhebbelijkheden en iconische onderdelen leren kennen. Waar komt die liefde voor cognac vandaan, het gooien van zijn hoedje en waar kocht hij zijn eerste jas? Ik ben vooral onwaarschijnlijk trots dat er weer een Baantjer komt. Dat betekent dat wij toch iets heel goeds hebben gedaan.”

In Vrij vertelt Reinier verder onder meer over zijn ruzies met, en liefde voor Flikken Maastricht-collega Angela Schijf. „Ik ben een echte Amsterdamse rouwdouwer. Ik kan heel dwingend en vervelend zijn. Dat weet ik heus wel, alleen op het moment zelf even niet. (..) We hebben ook weleens een keer slaande ruzie, maar goddank houden we zoveel van elkaar dat we daar weer overheen kunnen stappen.”

