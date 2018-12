Gluren bij buren

Dat adviseerde Nicolas Serota, de voormalige directeur van het Londense museum Tate Modern, in ieder geval wel aan zijn buren. Want zij zitten een stuk ongemakkelijker op de bank sinds het museum een nieuwe vleugel met balkon liet bouwen waardoor iedereen vol de appartementen inkijkt. Om op een van de mooiste locaties van Londen te wonen, hebben de eigenaren vijf miljoen euro neergelegd. Voor een driekamerappartement met panoramisch uitzicht én een gevel van volledig glas.

Inmiddels loopt er een rechtszaak omdat de huizenbezitters te maken hebben met buitengewoon intense visuele blootstelling.

Zo vertelde hun advocaat in de media dat een van de miljonairs in drie kwartier 84 keer was gefotografeerd en zichzelf meermalen op Instagram terugvond. Daarbij helpt ook niet dat een kunstenaar (illegaal) een aantal verrekijkers op het balkon heeft gehangen. Ter verhoging van de museumervaring en omdat je zo nog beter van het populaire uitzicht kunt genieten. Kunst is immers de ultieme vorm van voyeurisme.

Het museum heeft bordjes geplaatst met de vraag de privacy van de buren te respecteren, dat dan weer wel. Maar Groot-Brittannië smult. Onder het mom van de kunst ongegeneerd gluren bij de rich and famous!

In ons land gaat het er een stuk platter aan toe. Daar boeken voyeurs een bustourtje door ‘t Gooi. Een uurtje bekende apies kijken, weinig chique toch?

Op de site van een van de aanbieders lees je teksten als Wat eet Gordon op zijn brood, wat smeert Cheryl Morero in d’r blonde bos haar? Hoe laat brengt Marco Borsato zijn kids naar school? Hoelang staat Paul de Leeuw op de crosstrainer? Blijkbaar is er een markt voor de BN-safari, gluren mensen graag in de tuin van Mireille Bekooij of Winston Gerschtanowitz. Of zien met een beetje geluk Willibrord Frequin in het wild en wie weet stapt John de Mol net zijn bolide uit.

Eén zekerheid heb je in ieder geval als je de tour boekt: vol zicht op Brom & Snor. De scooter- annex elektrische fietsenwinkel die van niemand minder dan van de broer van Gordon is! Ik zou zeggen: houd de verrekijker maar in de aanslag.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram en Pinterest: babettewieringa

b.wieringa@telegraaf.nl