Recepten: Devilled eggs & komkommercups

We mochten twee recepten uit A Little Bite of Beddington overnemen. Natuurlijk ook de altijd populaire gevulde eieren, tikje ouderwets, maar maak ze eens op deze manier, dan staan ze iedere feestje weer stralend op het menu. Samen met de komkommer met zevenkruidenpoeder. Wow, en dan moet de borrel nog komen.