Michelinster-arrangement bij Kaatje in Blokzijl

Aan beide zijden van de ophaalbrug en de sluis in het historische stadje Blokzijl, vindt u het gezellige Restaurant & Résidence Kaatje bij de Sluis.

Kaatje bij de Sluis

Michelinster-restaurant Kaatje bij de Sluis is al ruim 45 jaar een culinaire ervaring waar gastronomie, gezelligheid en sfeer zich tot een bijzonder resultaat mengen. Chef-kok

Peter Postma combineert de Franse keuken met biologische ingrediënten. Deze ingrediënten komen zoveel mogelijk uit de eigen groentetuin. In december kunt u genieten van een 5-gangendiner. Vanaf 1 januari krijgt u een 9-gangen amusefestijn geserveerd. Dat wordt een memorabele avond.

Kaatjes Résidence

Het 4-sterrenhotel Kaatjes Résidence is ondergebracht in een charmant pand uit 1860 aan

de sluis. Bij mooi weer kunt u tijdens het ontbijt of een drankje op het terras heerlijk genieten van alle gezellige bootjes die voorbij varen. Tevens heeft het hotel een mooie Engelse tuin met chaises longues, moerbei- en fruitbomen en een kruidentuin. Maar binnen is het ook goed toeven. Ontbijten bij Kaatje is een ware belevenis, dit kan in de ontbijtzaal of bij mooi weer op het terras. Het ontbijt is bereid met biologische producten zoals kazen van biologische geiten- en schapenhouderij en ecologische zuivelproducten.

MICHELIN Arrangement

vanaf € 99 per persoon

Inclusief

• Verblijf in Hotel Kaatjes Résidence o.b.v. logies en geserveerd ontbijt

• Ontvangst met koffie/thee en Blokzijler Brok

• Kaatjes cocktail

• In 2018:

1 x 5-gangendiner (excl. dranken) in Kaatje bij de Sluis.

Vanaf 1 jan 9-gangen amusefestijn (excl. dranken)

• Kaart met wandel- en fietsroutes

Exclusief

• Boekingskosten € 19,50 per boeking;

• Toeristenbel. ca. € 3,50 p.p.p.n.

Reisperiode:

8 dec 2018 t/m 31 okt 2019

Aankomst:

dagelijks

Boekingsperiode:

t/m 31 dec 2018

