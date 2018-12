Vier dagen later was het boek uitverkocht, maar de druk was zoveel duurder geweest dan Dickens had gedacht dat hij er financieel niet veel mee was opgeschoten. Dickens zat in geldnood en om daaruit te komen, bedacht hij een verhaal over een man die geld als grootste waarde ter wereld beschouwde. Drie geesten (verleden, heden en toekomst) en het spook van een dode zakenpartner waren ervoor nodig om de zondaar het ware kerstgevoel bij te brengen.

Met dat verhaal begon de kerst zoals die wij nu kennen. Culinair hoogtepunt, lezen we in deze A Christmas carol, is The bowl of smoking bishop (bisschopswijn), The prize turkey in the poulterer’s in the next street but one en The pudding, like a speckled cannonball. „Iedereen had er wat over te zeggen, maar het zou bij geen van hen zijn opgekomen om te zeggen dat het eigenlijk maar een klein puddinkje was voor zo’n grote familie.”

Morgen lees ik het verhaal nog eens.

Volgende week weer. En ik kijk drie verfilmingen en hoop altijd weer dat de kerst ooit echt Kerstmis wordt.

f.wilbrink@telegraaf.nl