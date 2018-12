Beproevingen

Volgens een lijst van de Slocum Society, het genootschap dat is vernoemd naar de eerste mens die dit in 1898 lukte, zijn er maar 216 mensen die solo de wereld rond zijn gezeild. Belangrijk voor erkenning is dat de solozeilers in elk geval de drie kapen De Goede Hoop, Leeuwin en Hoorn zijn gepasseerd. Op de lijst staan vijf Nederlanders: Kees den Hartog, Pleun van der Lugt, Henk de Velde, Mark Slats en Pieter Heerema. Slechts 216 solozeilers; veel minder dan de pakweg 5000 bergbeklimmers die de Mount Everest hebben bedwongen en zelfs minder dan er astronauten (553) zijn geweest.

Over alle 216 ’solo-wereldzeilers’ kan een boek worden geschreven. Over sommigen van hen verscheen zelfs een Hollywoodfilm. Daarin komen twee van mijn liefdes, zeilen en film, samen.

Voor de donkere winterweekeinden zal ik daarom af en toe tips geven over iconische films waarin boten een hoofdrol spelen.