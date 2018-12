Dit zijn de leukste adresjes in Beiroet

SHOPPEN

Chic

Winkelverslaafden (met een goed gevulde portemonnee) worden op de proef gesteld in het gerenoveerde Downtown met een overvloed aan modeboetieks; Dolce & Gabbana, Cavalli, Valentino...

Downtown

Ambachtelijk

In de wijk Mar Mikhael heeft de verhipstering toegeslagen. Hippe winkels en galerieën in overvloed. Ga eens langs bij Plan Bey (4). Hier vind je fraaie en aangrijpende foto’s, posters, ansichtkaarten en boeken van Libanese kunstenaars, geïnspireerd op de burgeroorlog. Ernaast zit de zusterwinkel met lokaal geproduceerde waren zoals kleden, servies en schalen.

Armenia Street

Bling

De handgemaakte sieraden van Gmaze in de wijk Mar Mikhael zijn een origineel souvenir voor het thuisfront.

Armenia street

"Libanese hoofdstad bruist weer"

GENIETEN

Oase

Voor de lunch is Makan een aanrader. Deze oase van rust in de bruisende Mar Mikhal-buurt serveert Libanees-Indiase gerechten die ook in de fraaie bamboetuin kunnen worden genuttigd. Laat m’n moeder het niet horen... maar het verse Indiase brood deed niet onder voor wat ik thuis krijg!

Patriarch Arida Street

Zalig

Wij vielen van onze stoel van de gerechten in Baron. (5). De Griek Athanasios opende deze zaak in 2016 en sindsdien zit deze wekelijks vol. Ze serveren er mediterrane seizoensgebonden gerechten met een Aziatische twist. Vraag om een plek aan de bar zodat je kunt zien hoe de alles wordt klaargemaakt.

Pharaon Street

Klein en fijn

Maryool heeft maar zes tafeltjes en de open keuken is piepklein. Maar wat er aan Libanese en Arabische gerechten uit komt, is werkelijk goddelijk. Neem de Palestijnse ’chicken musakhan taco’ of de Libanese ’makloubet batenjen’, ondersteboven gebakken aubergine, biefstuk en rijst.

Armenia Street

Brunch

Bij de onlangs geopende The Sage Parlour kun je bijna de hele dag door ontbijten of brunchen met bijvoorbeeld uiteenlopende salades, eggs benedict of mijn favoriet: shakshuka, eieren gebakken in een kruidige tomatensaus.. Na afloop kun je je vergrijpen aan vele zoetigheden.

Armenia Street

SLAPEN

Beleving

Slapen in het boetiekhotel Villa Clara van het Franse stel Olivier en Marie-Héléne is een beleving op zich. De zeven kamers zijn fantastisch ingericht met Arabische kunst en antieke meubels. Boek beslist ook een tafeltje in hun restaurant, met hoogstaande Franse gerechten.

villaclara.fr

Luxe

Hotel Le Gray (1) in Downtown is zeer centraal gelegen, met de meeste bezienswaardigheden om de hoek. Het ontbreekt je werkelijk aan niets in dit vijfsterrenhotel dat vol hangt met moderne kunst. Er is een bar met een uitzicht van 360 graden en je kunt op het dak onspannen in een infinitypool.

campbellgrayhotels.com

DOEN

Architectuur

Beiroet biedt een fascinerende mix van fonkelnieuwe én vervallen gebouwen, als gevolg van oorlogen afgelopen decennia. Maak een wandeling langs oud en nieuw Beiroet, langs het de gehavende bioscoop Downtown: een ufo-achtig gebouw dat door locals The Egg wordt genoemd. En het brutalistische gebouw waar in de jaren 70 het Holiday Inn zat, in Ein el Mraysseh. Vergeet ook de nieuwe Blauwe Moskee en de moderne Saint Joseph Universiteit niet.

Delicatessen

Op zaterdag is het smullen op de Souk el Tayeb (2), een boerenmarkt tussen de chique boetieks. Je kunt er terecht voor ’saj wraps’, aromatische za’atar-kruiden, zoetigheden. groenten en fruit. Na deze markt hoef je niet meer te eten!

Trablos Street

Oudheid

Het was de Libanese archeoloog-curator Maurice Chehab die de collectie van het National Museum (3) tijdens de burgeroorlog in de jaren 80 veiligstelde, waardoor je vandaag de dag kunt genieten van marmeren sarcofagen, Egyptische beelden en objecten uit onder meer de Hellenistische en Romeinse Tijd. Maar de Maronitische mummies uit 1283 zijn echt de kers op de taart.

Mathaf Main Street

Feest!

Wie van stappen houdt, is in Beiroet aan het juiste adres! Wij gingen los in de club AHM, gelegen in Beirut’s Waterfront (6), waar ook andere clubs zijn te vinden zoals O1NE Beirut en concerthal MusicHall.

