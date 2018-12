Amsterdam - De Suzuki Cappuccino is een lekker klein Japans bakkie. De piepkleine sportauto biedt drie smaken, want het is een coupé, targa en roadster in één. Bovendien heeft hij achterwielaandrijving, weegt 700 kg en zijn turbomotor maakt 9300 toeren per minuut. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst laat in een nieuwe aflevering van Peters Proefrit de unieke smaken van de Cappuccino zien.