Recept van de dag: Franse pizza

Het gerecht is van de hele wereld maar Alain Caron schreef het op in zijn Bijbel van de Franse Keuken. En Lorenzo Ledel nam het over in zijn prachtblad Vision (koop dat). In de Franse bijbel had ik er kennelijk overheen gekeken, maar nu maak ik het snel goed en schrijf het op mijn beurt gewoon over want deze Pissaladière is een klassieker die je in huis moeten hebben.