Deze week veel vallende sterren te zien

De piek ligt in de nacht naar vrijdag en het is volgens Weeronline de vraag of het dan niet bewolkt is. Gelukkig zijn ook de nachten ervoor en erna behoorlijk wat meteoren te zien en dan belooft het veelal helder te worden. Woensdag zouden al zo’n twintig vallende sterren per uur te zien kunnen zijn, in de nacht van donderdag op vrijdag loopt dat op tot zo’n honderd stuks in een uur tijd. Ook de nacht naar zaterdag levert nog flink spektakel op.

Wie gaat kijken, moet zich richten op het sterrenbeeld Tweelingen, waar de meteorenzwerm ook naar vernoemd is.