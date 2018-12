Lezers blikken terug: elke avond een lepel levertraan

Wat moet ik lachen om de reactie van lezeres Shil van Driel (71). Net als haar vier broertjes en zusjes kreeg zij elke avond in de wintermaanden een eetlepel levertraan. Wat in het voorjaar over was, werd in het keukenkastje bewaard en dat kwam de smaak niet ten goede.

„Mijn broer en ik werden er zo misselijk van dat we het uitspogen. Mijn vader werd woedend. Hij zette demonstratief de fles aan zijn mond en nam een paar slokken. De volgende dag was hij zo ziek dat hij niet naar zijn werk kon gaan. Wij hebben nooit meer levertraan hoeven innemen.”

Alle ouders wisten het in de jaren 50 en 60: kinderen dienden, om de winter gezond door te komen, dagelijks een lepel vitaminerijke levertraan weg te slikken. De vette olie werd gewonnen uit de lever van kabeljauw en schelvis (niet van de walvis, zoals velen denken). Is levertraan tegenwoordig qua smaak vrij neutraal, vroeger bestond een minder zuivere kwaliteit. Donker en ranzig en met een geur van rotte vis.

Dáár werden veel Toen-lezers aan blootgesteld. Herman Sellmeyer: „Mijn moeder deed er wel een paar druppels ranja op om het gemakkelijker te maken.”

In de vele reacties lees ik terug dat ook een lepeltje suiker, een pepermuntje of een partje sinaasappel in de strijd werd gegooid. Tiny Welter weet nog dat er levertraan van het merk Sanostol op de markt kwam, met sinaasappelsmaak.

De vader van Willem van der Jagt voer als eerste machinist op de Abraham VL77. „Aan boord was een traankokerij. Na afkoeling kwam het in lege jeneverflessen mee naar huis. Baggervet was het. Mijn oudste zus vond het vreselijk, ik vond het heerlijk. Tot op de dag van vandaag neem ik, zodra de R in de maand komt, elke dag een capsule levertraan.”

Na de levertraan met sinaasappelsmaak kwamen inderdaad de capsules. „Die kon je met wat water doorslikken. Een opluchting!” aldus Marie-José de Ko.

Ik heb medelijden met Ria van Galen. In een nonneninternaat in Leiden moest ze een eierdopje vol levertraan wegslikken. „Deed je dat niet, dan knepen ze je neus dicht.” Ik zal maar niet beschrijven wat er gebeurde als Ria moest overgeven. Pure kindermishandeling en Ria was niet de enige die dit meldde. Bah.

Vera van Koningsbrugge kreeg net als haar drie jaar oudere zus elke dag een lepel levertraan: puur, zonder suiker. „Tenminste, dat heb ik jaren gedacht. Mijn zus kreeg uit een ander flesje. Enkele jaren geleden vertelde mijn moeder, de 90 al gepasseerd, dat mijn zus altijd zo tegenstribbelde en daarom de lekkere, dure variant met sinaasappelsmaak kreeg...”