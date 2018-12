Anne-Claire komt in Londen rond van 875 euro per maand

Naam: Anne-Claire Fleer (27), Londen

Beroep: kunstenaar

Netto inkomen: 875 euro (betaalt zichzelf uit)

Vaste lasten: 730 euro

Sparen: niets

Toen & nu

„Als kind schilderde en kleurde ik veel, maar dat raakte op de achtergrond toen ik als tiener op topsportniveau ging tennissen. Helaas raakte ik zo geblesseerd dat ik moest stoppen. Na het vwo deed ik voor een universitaire studie Bedrijfskunde en ging reizen. Mijn ouders betaalden veel, dus mijn bijverdiensten waren voor de leuk.

Na mijn master begon ik als IT-adviseur in de financiële sector. Ik verdiende goed, netto ruim 2500 euro per maand, maar na een jaar zat ik thuis met een burn-out. Toen heb ik het schilderen weer opgepakt. Tweeënhalf jaar geleden verhuisde ik naar Londen. Ik heb nog enige tijd bij een start-up gewerkt, maar ben toch voor de kunst gegaan.”

Budget

„Mijn werk als abstract kunstenares en bodypainter combineerde ik eerst met een baan als barista, maar sinds de zomer verdien ik genoeg om dit fulltime te doen. Uit mijn salaris bij de koffietent kon ik mijn huur, eten en drinken betalen, dus het is nu spannender. Ik zou misschien iets meer kunnen uitgeven, maar ik weet niet hoe het volgende maand gaat. Al twee jaar staat alles volledig in het teken van mijn kunst en mijn bedrijf laten groeien, daar laat ik vrijwel alles voor.

Ik mis het wel om af en toe spontaan uit eten te gaan of ergens koffie te drinken. Maar het is ook een bewuste keuze om wat er binnenkomt, in mijn bedrijf te investeren. Ik koop geen kleding, want mijn ouders zitten in de mode. Reizen betaal ik nog uit mijn oude spaarpot.”

Overzicht

„Ik heb een speciale app om mijn uitgaven in te zetten, maar dat doe ik vooral zakelijk. Mijn vriend houdt de huur, gas/water/licht en de boodschappen bij zodat we per maand kunnen zien wat we daaraan kwijt zijn.

Hij kijkt elke dag op zijn rekening, dat probeer ik ook vaker te doen. Vroeger lette ik veel minder op de uitgaven omdat ik altijd genoeg had te besteden. Nu is het fijn om wat meer overzicht te hebben.”

Financiële misser

„Ik deed mee aan een art fair die me 2000 euro kostte, maar waar ik bijna geen verkoop uit haalde. Aan de andere kant is verkoop niet alles, je kunt naamsbekendheid niet in geld uitdrukken. Ik wil het best nog eens proberen, maar dan in Amerika, waar je weer een ander publiek hebt. Iets minder conservatief dan Engeland; ik denk dat mijn kunst daar beter past.”

Duurste aankoop

„Cursussen en reizen. Vaak vraag ik geld voor kerst of mijn verjaardag zodat ik het aan zelfontwikkeling en aan leren kan besteden. Wel reis ik tegenwoordig bewuster. Heel veel reizen is ook niet gezond nu ik mijn bedrijf aan het opbouwen ben. Ik werk zeven dagen per week, maar het voelt anders omdat ik nu een levensstijl heb gevonden waarvan ik vooral energie krijg.”

Ik droom van...

„Ik zou heel graag op grote evenementen staan en als bodypainter met merken samenwerken. Ik heb een ’business mind’ en wil kunst graag met het bedrijfsleven combineren.

Mijn doel is om mijn inkomsten elk jaar te verdubbelen, met een streefomzet van 80.000 euro per jaar. Ik ben nu al hartstikke gelukkig, maar ik wil ook kunnen sparen, aan pensioenopbouw doen en genoeg verdienen om spontaan uit eten te gaan en cadeautjes te kopen.”

