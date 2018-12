Leeggetrokken ziekenhuisruïnes

Maar het is niet langer hetzelfde, de glans is eraf, het is failliet. Voor haar gevoel oogt het pand als een ruïne, ook al is in de organisatorische verkruimeling nog steeds enige bedrijvigheid te ontdekken en hebben patiënten er ook nog afspraken.

Ook Luuk (62) werpt elke dag vanaf zijn fiets even een blik naar het kolossale pand, tot voor kort een ziekenhuis, met de vervuilde granietgrijze gevel in Amsterdam-Slotervaart. Zijn vrouw overleed in het plusvormige gebouw met de vier vleugels, kort na haar derde beroerte; het was een lijdensweg. Vijf jaar geleden is dat nu. In stilte prevelt Luuk, telkens als hij langsrijdt: ’Ik hou van je’. Marion is gecremeerd, het ziekenhuis waar zij stierf is voor Luuk haar gedenkplaats.

Het Slotervaartziekenhuis is nu grotendeels verlaten. De operatiekamers zijn gesloten, de bedden weggehaald. Hier en daar houden nog enkele artsen spreekuur om de zorg en hun arbeidskansen te rekken. Eigenlijk kan Luuk het troosteloze beeld niet langer aanzien.

Voor Vera is het (nu voormalige) MC Zuiderzee een belangrijk gebouw, een rode draad in haar leven. Het ziekenhuis was jarenlang haar verdriet en haar houvast. Haar vader stierf er, een goede vriendin werd er behandeld tegen borstkanker, een buurman overleed er en ze werd langdurig begeleid na haar ongeval.

Het gebouw staat voor emoties en herinneringen en was een van de pijlers van haar woonplaats. Het doet haar pijn, het is afscheid nemen van een periode, ook al heeft het naburige St. Jansdal in Harderwijk nu plannen aangekondigd voor een afgeslankte doorstart: de poliklinische zorg voor Lelystad en Dronten wordt voortgezet. Het is afwachten.

Want zoals het was, zal het niet meer zijn. Het ziekenhuis van weleer wordt uitgekleed: de meer complexe en klinische zorg, zoals acute verloskunde en een volledige spoedeisende hulp, worden weggehaald en naar omliggende centra verplaatst. Tot verdriet van zo’n 80.000 inwoners van Lelystad.

Banken, zorgverzekeraars, curatoren, onderhandelaars, ziekenhuismanagers, zorgondernemers en zelfs de minister voor Medische zorg; ze lijken geen idee te hebben wat dit betekent voor een gemeenschap van zóveel mensen. Stoïcijns blijven ze er onder. Met heel andere zaken zijn ze bezig dan met menselijke emoties.

Wat de sluiting van een ziekenhuis met patiënten, met hun familie, met nabestaanden doet? Welke gevoelens er vrijkomen in een gemeenschap wanneer het Huis van de Zorg wordt leeggetrokken en verduisterd achterblijft, lijkt hen niet echt veel te doen.

De recente emotionele omarming door enkele duizenden Lelystedelingen van HUN ziekenhuis zegt alles.

