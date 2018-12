’Alles in Londen in kerstsfeer’

Kerstsfeer in Londen proeven

Wie: Dewi (19), Eva (19) en Kymberlee (20)

Gaan naar: Londen

Accommodatie: hostel

Tijd: 2 dagen

Reden: stedentrip

Dewi: „We verveelden ons tijdens een college en ik was een beetje aan het zoeken naar tickets, wat ik heel vaak doe. Toen zag ik deze aanbieding: een retourtje Londen voor 40 euro! Dat zei ik tegen Eva en Kymberlee en toen bedachten we spontaan dat we wilden gaan. Kymberlee twijfelde. Maar ze is net jarig geweest, dus wij stelden voor om het haar cadeau te doen.

We gaan wel, maar één nachtje en we slapen in een hostel in Soho voor een tientje per persoon. Ik heb een vriendin in Londen en zij neemt ons vanavond mee uit eten. Ze heeft ons aangeraden om langs de Theems te lopen via de South Bank-route om onder meer het reuzenrad London Eye zien. Zij tipte ook wat vintage-markten, dus ik denk dat we daar een kijkje gaan nemen. We gaan vast de pub in. Verder weten we het nog niet zo goed, we zien het ter plekke wel.

We hebben best een drukke studieperiode achter de rug, dus we verdienen dit tripje. Even een andere sfeer proeven. Tegenwoordig staan alleen de zomervakantie en de kerstvakantie vast op de universiteit, de rest van je vakantiedagen kun je zelf inplannen. Wel fijn, want daardoor kunnen we nu tussendoor weg. Dit lijkt ons echt een toptijd om in Londen te zijn omdat alles in kerstsfeer is.”

Thanksgiving in San Francisco

Wie: Corien (53) en Loek (55)

Terug uit: San Francisco, VS

Accommodatie: familie

Tijd: een week

Reden: familiebezoek

„Wij zijn bij een verre oom en tante, Allen en Dorothy, in Amerika geweest. Zij nodigen ons al elf jaar uit om een week lang Thanksgiving te komen vieren. Ze zijn een inspiratiebron, want ze zijn nog zo actief. Negentig jaar oud, maar ze nemen ons de hele week op sleeptouw.

We bezoeken dan van alles en vieren Thanksgiving met andere familieleden uit de hele wereld. We zijn al eens in Alcatraz geweest en hebben meermaals vanuit een vip-lounge naar de Warrior Games gekeken. Ook dit keer. We hebben wederom een voorstelling van Cirque du Soleil gezien en zijn net als elk jaar gaan shoppen, aangezien het Black Friday was.

Ons laatste event was een bijeenkomst bij Allen en Dorothy thuis, omdat hun kleinzoon tot supervisor van een van de districten in San Francisco is gekozen. Zij zijn heel trots op hem en sponsoren hem, want hij heeft een jaar lang geen salaris gehad aangezien hij campagne moest voeren. Ontzettend leuk om dat mee te maken.

Jammer dat de stad steeds vervuilder en crimineler wordt. Omdat de daklozen zo goed worden verzorgd, komen ze uit het hele land daarnaartoe. Je ziet het verschil tussen rijk en arm helaas steeds groter worden. Hopelijk kan de kleinzoon van Allen en Dorothy daar wat aan veranderen.”