Zo krijg je de toiletpot echt goed schoon

Toiletpot

Jorry Hollander: „Hoe krijg ik een bruine kring uit mijn toiletpot?”

Zamarra: „Die kring wordt veroorzaakt door een combinatie van kalkaanslag en urinesteen. Te verwijderen door het water uit de toiletpot te scheppen en wat proppen keukenrol te doorweken met schoonmaakazijn of een ontkalkende toiletreiniger. Leg de proppen op de kring en laat het schoonmaakmiddel een hele nacht inweken. Daarna kun je de aanslag wegpoetsen met een (melamine) wondersponsje.”

Septic tank

Ritha Klazema-Dümmer: „Ik heb een septic tank maar kan geen agressieve middelen gebruiken. Hoe wordt de toiletpot goed schoon?”

Zamarra: „Er zijn verschillende biologische toiletreinigers verkrijgbaar die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met een septic tank: Method, Ecover en Marcels Green Soap.”

Lipliner

José Bolsenbroek-Janssen: „Hoe verwijder ik een vlek van een afgebroken punt van mijn lipliner in de vloerbedekking?”

Zamarra: „Dep de vlek met een watje of schone handdoek met wat ouderwetse wasbenzine. Steeds een schoon watje of schoon hoekje pakken totdat de vlek is verdwenen. Eventueel restvlekjes behandelen met een vlekkenmiddel voor tapijt en meubels.”

