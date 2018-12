Reis naar Vancouver op de planning? Dit hotel mag je niet missen

Voor aankomst in het St. Regis Hotel in het Canadese Vancouver dat zich als boetiekhotel profileert, was ik een tikje sceptisch. Je komt tegenwoordig immers om in dit soort hotels en de werkelijkheid wijkt dikwijls af van de online beelden. Gelukkig vallen de twijfels, evenals de vermoeidheid na een 12 uur lange vlucht, direct weg.

Want hoewel het St. Regis in het levendige downtown district is gevestigd, wandel je een oase van rust binnen. Donkere houten accenten en chique lederen banken, attente mensen bij de receptie. Bovendien heb ik een fijne kamer waar je zonder problemen langere tijd zou kunnen doorbrengen. Net als in de lobby is de inrichting warm met grijze/lichtgroene tinten, donkere houten meubels en een groot bed met (zeer welkome) chocolaatjes en kwaliteitsmatras.

De vloerverwarming, het warme licht, de combinatie van marmeren en houten elementen en fijne producten van L’Occitane maken van de badkamer een feestje op zich.

Dan is er nog de St. Regis Bar and Grill, een van de twee eigen restaurants waar je voor klassiekers terechtkunt. Met live tennis op de gigantische schermen en een portie buffalo chicken wings om je vingers bij af te likken, kon mijn avond niet meer stuk. Overigens is er ook een ruime keuze aan gezonde salades. Een paar deuren verder zit zusterrestaurant Gotham Steakhouse & Cocktail Bar. Je kunt zomaar beroemde acteurs en hun filmcrew aantreffen; in Vancouver worden vele Hollywoodfilms en -series opgenomen. Zo liep ik zomaar de set van Supergirl op.

Het St. Regis in Vancouver hoort overigens niet bij de bekende Starwood-keten, maar bestaat al sinds 1913. Het doorstond de crisis in de jaren dertig en profiteerde sinds de jaren veertig van de scheepsbouw en houtindustrie in Vancouver. Nu is het een geliefd hotel bij zowel zakenlui als toeristen. En bij ondergetekende!

In ’t kort

Interieur

Stoer en warm met donkere meubels, grijze tinten en moderne kunst.

Ligging

Nabij de haven en de hippe wijk Gastown.

Service

Zeer behulpzaam personeel. Wifi en kranten gratis; ontbijt is inbegrepen.

Praktisch

Twee metrostations om de hoek. Kamerprijs vanaf 161 euro per nacht.

Info: stregishotel.com

Bekijk ook: Zo ziet Luxe met hoofdletter L eruit

Bekijk ook: In dit hotel voelt iedereen zich weer even student