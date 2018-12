Henk Rozema (82): ’Sinds 1959 geen dag zonder Eend’

„In 1959 begon ik als vertegenwoordiger bij ons bedrijf in landbouwwerktuigen. Ik bezocht boerderijen met een Eend uit 1953. Met de originele 375 cc-motor ging hij niet harder dan 70 à 75 km per uur. Ik heb er grotere cilinders op gezet en toen liep hij 85.

In 1966 ben ik overgestapt op Mercedes-Benz. Daarvan heb ik er zestien gehad, maar de Eenden zijn altijd gebleven. Opgeteld hebben mijn vrouw en ik er 20 à 25 gehad. Als er langs de weg een te koop stond, draaide ik om en nam ik hem mee. Wat mij het meest aan het model aanspreekt, is de eenvoud. Met het dak open past er ontzettend veel in, de rijeigenschappen zijn veilig en de techniek is simpel. Je kunt alles zelf repareren. Ik ken ze als mijn broekzak. Als het moet, haal ik binnen anderhalf uur de motor eruit.

Elk model heb ik wel een keer gehad. De vroegste bouwjaren hadden zelfmoorddeuren en als je wilde weten hoeveel benzine je had, moest je uitstappen en de peilstok uit de tank halen. Latere modellen kregen normale deuren, een luxer dashboard en een achterklep. We hebben ook een aantal Dyanes en een Mehari gehad. Ik heb geen voorkeur voor een model of bouwjaar. Ik vind ze allemaal leuk!

Eind jaren tachtig liep de productie op zijn einde. We wilden nog één keer een nieuwe kopen. Dat werd deze 2CV6 Charleston. Hij kostte 10.800 gulden en we ruilden er een Dyane op in. We rijden er nu 31 jaar mee. We zijn er nog zuiniger op dan op onze moderne auto, want die staat buiten en de Eend staat binnen, zodat hij mooi blijft.

Sinds 1959 zijn we geen dag zonder Eend geweest. We willen niet zonder. Zolang we er nog zijn, staat er een Eend in de garage.”

Eigenaar

Henk Rozema (82), gepensioneerd

Auto

Citroën 2CV6 Charleston, 1987

Geschatte waarde

8500 euro

Gemaakt

1949-1990

Motor

0,6-liter tweecilinder-motor, 27 pk

Topsnelheid

104 km/u

Toekomstplannen

„Zolang ik leef, heb ik een Eend.”

Heeft u een bijzondere auto, motor- of bromfiets, of een voertuig met een leuk verhaal? Meld u aan via VRIJ@telegraaf.nl