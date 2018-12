Recept: zo maak je gevulde appels

Een lezeres vroeg me om een recept dat ik eerder had geplaatst van appelmoes met sinaasappel. Nou kan ik allang niet alle recepten die ik ooit hebt gemaakt, herinneren. Maar zelfs met alle mogelijke zoektermen was het niet te vinden. Zo raakte ik dus wel verdwaald tussen heerlijke appelrecepten. Dit is de tijd van warme appels. En dit is de meeste klassieke versie daarvan.