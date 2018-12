Lezers vertellen over bijzondere gerechten over de grens: cobra, cavia en kwal

Ratelslang, hamerhaai en krokodil zijn de meest bijzondere dieren die ik in het buitenland op mijn bordje kreeg. Bij de verkenning van een ander land hoort immers ook een andere keuken. Uit uw reacties blijkt dat u hier hetzelfde over denkt.

Zo probeerde Ferdinand Piet in Indonesië een portie verse cobra. „Als echte Nederlander koos ik de dikste, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Hoe dikker, hoe taaier! De alligatorstaart in Florida kon me beter bekoren. In tegenstelling tot de curry met vissenkoppen in Singapore. Uitzuigen van de ogen schijnt een delicatesse te zijn, maar het was te smerig voor woorden.”

Ook Jan Remie stond voor een uitdaging. „In een dorpje net buiten Shenzhen in China heb ik een kloppend slangenhart moeten doorslikken. Bij een zakendiner werd aan tafel een hart uit een slang gesneden en vervolgens in een glas met alcoholische drank gedaan. Dit moest ik snel ’opdrinken’ omdat me dit voorspoed zou brengen! Ik word weer misselijk als ik eraan terugdenk.”

Een flink aantal lezers heeft letterlijk de hond in de pot gevonden. Zo proefde John Koeman gestoofde hond in het Indonesische Manado. „Niet voor herhaling vatbaar.”

De heer Streefland genoot echter van zijn portie hond tijdens zijn reis door Thailand. „Ik hoorde pas later wat het was. Moet zeggen dat het me wel smaakte...”

Pyjamawants

Het meest bijzondere wat ik tot nu toe over de grens heb gegeten? Misschien wel hond, maar destijds werd het in Vietnam toegevoegd zonder dat dit aan ons was gemeld. Nee, ik ga toch voor de pyjamawants in hetzelfde land. Met stokken worden ze uit de bomen geslagen om vervolgens in de frituurpan te verdwijnen. Eenmaal eruit zijn ze niet van vorm veranderd, ook de pootjes zitten er nog aan. Een raar idee, maar ik heb het gegeten. Het smaakte nog lekker ook.

Conny Zuidema

Cavia

Vorig jaar september heb ik in Peru cavia gegeten. Het is niet zozeer het gerecht dat zo bijzonder is, maar de bereidingswijze. De cavia wordt namelijk in zijn geheel én herkenbaar, inclusief kop met snijtandjes en pootjes, in de oven bereid en opgediend. Het smaakt een beetje naar kip, maar dan vetter.

Sjannie van de Poel

Vogelspin

Afgelopen jaar zijn we met onze kids (11 en 8) naar Cambodja geweest. Een indrukwekkende rondreis van vier weken waarbij we veel bijzondere gerechten hebben gegeten. Meest bijzondere ervaring was de gefrituurde vogelspin!

Stefan Lezwijn

Kwal

Tijdens mijn reis door China werd ik voor een diner uitgenodigd. In het restaurant bevond zich een ronddraaiende tafel met voornamelijk visproducten. De lucht van geroosterde karper was afgrijselijk, evenals de smaak. Het bijgerecht was fijngesneden kwal... geen succes.

Piet Tervoort

Embryo

In de Filipijnen heb ik meerdere bijzondere dingen gegeten zoals gefrituurde kippendarm, gegrilde kippenbloed en varkenstong. Maar het meest bijzondere was balut: een gekookt ei, met een bijna volledig ontwikkeld eendenembryo. Na opening van de schaal slurp je het vruchtwater op, daarna eet je het kuikentje op (met poten, snaveltje en botjes erbij) en vervolgens het eigeel...

Lisette Franken

Stierenballen

In Spanje hebben wij stierenbal, hersenen, gegrilde vogeltjes en varkensoren gegeten. Niets mis mee, maar de meeste mensen vinden het eng.

Mick Bottemanne