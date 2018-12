Peter (49): ’Zeilen geeft mij dat zen-gevoel’

„Mijn ouders hadden niet veel met water, maar de vader van mijn beste vriend wel. Hij had allerlei boten waarin zijn zoon en ik mochten varen: van speedboot tot zeilboot, van houseboat tot jachtkruiser. Het ging me om het avontuur. We hadden lol en genoten van de vrijheid op het water.

Een hele periode daarna zat ik niet op boten. Ik woonde een tijdje in Frankrijk en toen ik naar Nederland terugkeerde, realiseerde ik me dat het zonde was dat ik in ons waterrijke land niet meer deed wat ik als jongen zo prachtig vond. De vriend van mijn zus zeilde elke week en ik ging met hem mee. Hij had niet de snelste boot, maar dat maakte niet uit. Later kwam door een verdrietige gebeurtenis in mijn omgeving pas echt het besef dat het leven maar kort is. Ik wilde een eigen boot.

Het was liefde op het eerste gezicht met deze Westerly Pembroke die de eigenaar vanwege gezondheidsredenen van de hand deed. Er hoefde niet veel aan te gebeuren. Mijn kinderen waren nog jong, dus ik zocht een stabiele boot. Deze heeft het comfort en de zeileigenschappen van een varende caravan. Perfect dus. Zeilen is voor mij geen hobby, maar een passie. Het brengt me in een bijna meditatieve toestand: mijn hoofd raakt leeg en twee uur zeilen voelt als een dag vakantie.

Vroeger ging het me om de uitdaging, nu draait het om dat zen-gevoel. Ik hoef niet meer als eerste in de haven te zijn, al vind ik het samen met anderen nog steeds leuk om wedstrijden te varen. Vanwege het teamgevoel, maar ook omdat je daardoor veel over zeilen leert. Mijn vriendin is er ook gek op. Onze eerste date was op mijn zeilboot en afgelopen zomer zijn we drie weken gaan varen. Zij heeft zelfs haar boek aan boord geschreven. Samen zouden we het Middellandse-Zeegebied willen verkennen. Daar hebben we eigenlijk een wat jongere boot in een maatje groter met wat meer techniek voor nodig.”

Eigenaar

Peter van der Ham (49), ondernemerscoach

Bootmerk en -type

Westerly Pembroke

Werf (gebouwd bij)

Westerly, 1979

Motor

Volvo Penta 2003

Geschatte waarde

Circa 10.000 euro

Mooiste reis

„Delivery trip naar Denemarken.”

Toekomstplannen

„Middellandse-Zeegebied verkennen.”