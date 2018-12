Amsterdam - De Porsche Macan gaat met een minder krachtige viercilinder en een nieuwe V6 zijn tweede levensfase in. Daarin moet het weer de best verkopende Porsche van Nederland worden. In goede Porsche-traditie veranderde er visueel heel weinig. Zie jij de verschillen? In deze Autovisie video vertelt testredacteur Peter Hilhorst alles wat je moet weten over de vernieuwde Macan.