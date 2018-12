Internationale Dag van de Bergen: 10 mooie bergen op een rij

Matterhorn (op de grens van Zwitserland en Italië)

De Matterhorn is gelegen in de Walliser Alpen, op de grens van Zwitersland en Italië. De top van de Matterhorn ligt op 4478 meter hoogte.

De Matterhorn is een veel beklommen berg in Europa, maar omdat de berg zo steil is, is hij moeilijk te beklimmen.

Kirkjufell (Grundarfjordur, IJsland)

De Kirkjufell is een 463 meter hoge berg in IJsland en een van de meest gefotografeerde bergen van het land. Leuk weetje: hier zijn veel scènes opgenomen van het zesde en zevende seizoen van de populaire serie Game of Thrones.

Denali (Alaska, Verenigde Staten)

Denali, in het Denali National Park in Alaska, is met zijn 6194 meter de hoogste berg in Noord-Amerika.

De eerste officiële beklimming vond plaats in juni 1913 en de berg wordt nog vaak beklommen.

Cerro Torre (op de grens van Chili en Argentinië)

De top van de Cerro Torre, op de grens tussen Argentinië en Chili, ligt op 3133 meter hoogte. Cerro Torre is eigenlijk onderdeel van een bergketen waartoe ook Punta Herron, Torre Egger en Cerro Stand behoren.

Vanwege de puntige vorm is het zelfs voor ervaren klimmers moeilijk de berg op te gaan.

Ama Dablam (Nepal)

De Ama Dablam is een berg in het Himalayagebergte in het oosten van Nepal. De berg is op het hoogste punt 6812 meter hoog. De eerste Nederlander die de berg beklom, is Robert Eckhardt, in 1995.

Mount Fuji (Japan)

Niet de hoogste berg ter wereld, maar met zijn 3776 meter is Mount Fuji wel de hoogste van Japan. De berg is eigenlijk een vulkaan en grenst tussen de prefecturen Shizuoka en Yamanashi op het eiland Honshu. Fuji ligt op 112 kilometer afstand van de Japanse hoofdstad Tokio en is van daaruit - afhankelijk van de weersomstandigheden - goed te spotten.

Kilimanjaro (Tanzania)

In het noordoosten van Tanzania staat de befaamde Kilimanjaro (5895 meter). De Shira, de Mawenzi en de Kibo zijn de drie aaneengesloten stratovulkanen van dit bergmassief. Deze vulkanen zijn écht oud! Ze zijn namelijk ontstaan zo’n 2,5 miljoen á 150.000 jaar geleden. De oudste? Dat is de Shira.

El Capitan (Californië)

De 900 meter hoge granieten bergwand El Capitan schittert in het Californische Yosemite National Park. Een zeer moeilijke klimroute volgens veel ervaren klimmers. Maar juist daarom is deze berg ook zo populair.

Mount Everest (Azië)

In de Himalaya, op de grens van Nepal en Tibet ligt de Mount Everest. Met een hoogte van 8848 meter is dit de hoogste berg ter wereld. In 1856, toen de berg nog Peak XV heette, werd de hoogte van deze berg vastgesteld.

Tafelberg (Zuid-Afrika)

Die Tafelberg of Table Mountain ligt in Zuid-Afrika en kijkt uit over Kaapstad en omgeving. De berg heeft een kenmerkende platte bovenkant en is zo’n drie kilometer breed en 1085 meter hoog. Dat is nog eens een gigantische tafel!