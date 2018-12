WINNEN - Entreekaartjes voor Moord in Artis!

Kans maken?

- Volg VRIJ op Facebook en/of Instagram

- Mail ’Ik wil naar Moord in Artis’ naar inge@hagenspr.com

Meedoen kan tot en met dinsdag 18 december. Daarna ontvangen de winnaars persoonlijk bericht.

Beleef Artis op een nieuwe manier met Moord in Artis

Met Moord in Artis word je als bezoeker in het schemerduister dwars door het park geleid. Ook dan is het park vol leven: je hoort uilen roepen, lemuren krijsen, fazanten door de struiken ritselen, wolven huilen.

Tijdens Moord in Artis volg je een telefoongesprek tussen een journalist en zijn stagiair die onderzoek doen naar onverklaarbare geluiden in het park. Maar dan verdwijnt de verslaggever spoorloos...

Exclusief deze winter

Moord in Artis is tot 6 januari 2019, tussen 15.30 en 18.00 uur te beleven. In die periode blijft het park een uur langer open dan normaal. Het meenemen van oordopjes en een voldoende opgeladen smartphone is essentieel.

Wanneer:

Tot 22 december: op donderdag, vrijdag en zaterdag

Van 23 december - 6 januari (kerstvakantie): elke dag

Let op: met uitzondering van 31 december

Hoe laat:

15.30 – 18.00 uur (kassa en toegang sluiten om 17.00 uur)

Bezoekers die tijdens de reguliere openingstijden in het park zijn (9.00-17.00 uur), kunnen tussen 15:30 en 18:00 Moord in ARTIS ook beleven.