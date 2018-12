Recept van de dag: rijstkoeken

Nodig voor een persoon die wel kookt:

• 80 gr rijst, over van de vorige dag

• 1 eetl paneermeel

• ½ eigeel

• 2 eetl gebakken en uitgelekte uitjes

• eventueel 1 geraspte wortel

• eventueel 50 gr kaas geraspt

• olie om in te bakken

Bereiding:

Eerst maar even de uitjes bakken. In wat olie, zou ik zeggen. Ze mogen net bruin worden. Rasp de wortels. Van mij mag je die ook weglaten hoor. En als rechtgeaarde Nederlander heb je vast wat gebakken uitjes in huis van je laatste rijsttafel. Mag ook in plaats van uitjes bakken.

Het recept bestaat ook met geraspte kaas, ik zou persoonlijk die kaas eruit laten. En dan… ja, dan heb je uitjes over, beetje paneermeel en een beetje eigeel en dan vorm je er twee bollen van die je weer platdrukt. Bakken in een klein laagje hete olie, eenderde hoogte van hoe dik je rijstkoekjes zijn. Tot ze knapperig zijn.

Laat even uitlekken en knabbelen maar. Pittige tomatensalsa erbij? Piccalilly? Stukje gebakken vis? Ja, hoor, zo is koken voor jezelf heel leuk, toch?

In het glas een Lowlander, Ginger & Kaffir Lime. Moet je wel even naar de bierspeciaalzaak.

Trouwens, ben jij allenstaand en kook je toch een mooi kerstgerecht voor jezelf? Wil je dat dan delen? Stuur je dat snel naar f.wilbrink@telegraaf? Grote dank vast!