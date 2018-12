Amsterdam - Een nieuwe BMW 3 Serie is voorspelbaar, maar spannend tegelijk. We weten na dik veertig jaar dat we op evolutionair design kunnen rekenen, maar belangrijker is de vraag hoe goed hij stuurt. BMW beweert dat het weer de beste stuurmansauto in zijn klasse is, maar klopt dat ook? Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma geeft antwoord.