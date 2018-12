Voordat ik het wist, stond ik met een bitterbal in mijn hand

Ⓒ Hollandse Hoogte / Piet den Blanken

Gisteren was het zover: het zou een balansdag worden. Gewoon even terug naar het normale leven, naar de boterham met kaas, een salade, een stukje mager vlees en een appel. Voordat ik het wist, stond ik weer met een bitterbal in mijn linkerhand en een glas wijn in mijn rechterhand.