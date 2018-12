Filmrecensie: ’Shoplifters’ ✭✭✭✭

Het gezin Shibata weet door fraude, kruimeldiefstal en schimmige baantjes te overleven.

Wat doet dat kleine meisje daar, buitengesloten op dat ijskoude balkon? Lang denkt Osamu Shibata (Lily Franky) daar niet over na in Shoplifters. Hij neemt haar gewoon mee naar huis. Naar zijn gezin, dat als een lappendeken in elkaar gestikt blijkt.