Filmrecensie: ’Aquaman’ ✭✭✭✩

Aquaman is een ’origin story’ en belicht de afkomst van de gespierde titelheld. Hij blijkt het kind van een vuurtorenwachter (Temuera Morrison) en een prinses van Atlantis (Nicole Kidman), die haar onderwaterkoninkrijk ontvluchtte vanwege een gearrangeerd huwelijk. Eenmaal volwassen geniet haar zoon van de superkrachten die zijn gemengde afkomst met zich meebrengen. Hij gebruikt die om allerlei heldendaden mee te verrichten. Zolang dat maar niet ten koste gaat van zijn borreltijd.

Van piraat Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) maakt Aquanman zo een op wraak beluste aartsvijand. Met Atlantis – het rijk dat zijn moeder tot terugkeer dwong en berechtte – heeft de superheld intussen weinig. Tot zijn jongere broer King Orm (Patrick Wilson) een oorlog met de landbewoners wil ontketenen. Dan laat Aquaman zich door de vredelievende Mera (Amber Heard) overhalen om zelf de troon op te eisen en zo een brug te slaan tussen twee werelden.

Dat verhaal – inclusief een zoektocht naar een magische drietand – is zeker niet de sterkste kant van deze superheldenfilm. Wel zorgt regisseur James Wan (Saw, Furious 7) met digitale hulp voor sprookjesachtig actiespektakel, dat in het schemerduister van de oceaan niet altijd even makkelijk te volgen is. Bóven water maakt hij intussen duidelijk dat we dit avontuur vooral niet al te serieus moeten nemen. Bij die luchtige benadering sluit hoofdrolspeler Jason Momao aan: met charme, een olijke knipoog en indrukwekkend spierballenvertoon.