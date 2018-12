Filmrecensie: ’Bon bini Holland 2’ ✭✭

Allerlei bekende figuren uit De Dino Show duiken overal weer op.

Aan gekke typetjes geen gebrek als Jandino Asporaat in de buurt is. Voor zijn vervolg op bioscoopsucces Bon Bini Holland dook de komiek weer diep de verkleedkist in. Zo voegde hij een Turkse kledingmaker toe aan z’n eigen repertoire én bood hij met zijn verhaal ditmaal ook de kans aan mede-acteurs om zich in komische vermommingen te hijsen.