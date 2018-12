Filmrecensie: ’The journey of the fakir’ ✭✭✭✭

Een onwaarschijnlijke odyssee brengt fakir Aja naar allerlei landen.

In het leven wordt ieder mens gelijk geboren. Maar door toeval krijgen sommigen gewoonweg een slechtere hand met speelkaarten toebedeeld dan anderen. Neem arme Aja uit Bombay. Het Indiase straatschoffie wordt opgevoed door zijn alleenstaande moeder en verdient wat bij met zijn fakir-magie (lees: oplichterskunsten). Dan besluit hij in Parijs zijn biologische vader te gaan zoeken. Platzak als hij is, brengt hij in de hoofdstad de eerste nacht door in een kast bij Ikea. Als juist dit meubel ’s nachts naar Engeland wordt verscheept, is dat het begin van een onwaarschijnlijke odyssee die Aja door Barcelona, Rome en Libië voert.