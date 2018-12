Recept van de dag: spek en peren

Ik zat vanmorgen een peertje te schillen toen me opviel dat de peer, waanzinnig sappig, dat wel, een wat donkere kern had. Het gevolg van de intense droogte van de afgelopen zomer. Ik herinnerde me dat een teler bij mij in de buurt direct na de oogst al riep dat peren dit jaar niet lang in de koelcellen bewaard konden worden. Dus lieve mensen, eet Nederlandse peren zoveel als je kunt voordat ze weggegooid moet worden! Voor dit gerecht heb je een stevige peer nodig, géén stoofpeer want die staat wel anderhalf tot twee uur op voordat die goed is. Nee, het beste neem je een niet helemaal rijpe Conference.