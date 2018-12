Telefoon achter het stuur links laten liggen? We vinden het toch nog lastig

Bijrijder

De meeste mensen (93%) die hun telefoon gebruiken achter het stuur zeggen dit voornamelijk te doen als zij alleen in de auto zitten. Dit percentage neemt af wanneer er andere volwassenen (25%) of kinderen (9%) meerijden, zo laat onderzoek van Allsecur zien.

De bijrijders zijn niet gediend van het smartphonegebruik achter het stuur: 81% zegt er wat van als de bestuurder met de telefoon bezig is. Vooral vrouwen (87%) zouden hun mond opentrekken, tegenover driekwart (73%) van de mannen.

Stilstaande auto

Als Nederlanders gebruikmaken van hun smartphone achter het stuur, dan doen zij dit voornamelijk in een stilstaande of geparkeerde auto. Zo wordt de smartphone vaak stilstaand langs de weg (60%), in de file (56%) of voor een rood stoplicht (42%) gecheckt. Helaas wordt deze ook weleens op een 80 km/u weg (10%) of 100 km/u snelweg (14%) gebruikt.

Gebruik

Waar gebruiken smartphonegebruikers hun mobiele telefoon dan voornamelijk voor? Dit is de top vijf:

1. Bellen (59%)

2. De navigatie instellen (43%)

3. Appen of sms'en (22%)

4. Files checken (21%)

5. Muziek aan- of uitzetten (16%)

Mannen en vrouwen

Meer mannen (66%) dan vrouwen (46%) gebruiken hun smarpthone in het verkeer kwalijke zaak, aangezien 87 procent van de automobilisten zegt dat hun reactievermogen gevaarlijk afneemt als zij hun smartphone gebruiken tijdens het autorijden.