Dit zijn de leukste adresjes in Colmar

SHOPPEN

Kerstsfeer

Al vroeg in de herfst was antiek- en brocantewinkel Christophe Fontaine (5) geheel in kerstsfeer. De winkel, inclusief kelder, puilt uit van de kerstballen, -mannetjes, -klokjes, -kaarsen en -slingers. Tot 30 december zijn er dit jaar in heel Colmar liefst zes kerstmarkten tegelijk! Adres: Rue des Marchands 26

Wijnwalhalla

Wijndomein Muré heeft (zijn) fantastische wijnen uit de Elzas in het assortiment. De winkel, eerder een wijnkelder, is gevestigd in Maison Pfister, een Renaissance-icoon uit 1537 dat aan de buitenkant is beschilderd met afbeeldingen van Duitse keizers en Bijbelse figuren. Adres: Rue des Marchands 11

Cadeautje

In Douceurs et Plaisirs d’Alsace is het leukste én lekkerste uit de Elzas te koop. Zoetwaren, drank, chocolade en foie gras (ja, daar nog wel!), maar ook tafellinnen en pluchen ooievaars. Adres: Rue Mercière 5

GENIETEN

Goede leven

De grote overdekte Markthal (4), bouwjaar 1865, is hét bolwerk van het goede leven in de Elzas. Meer dan twintig handelaren verkopen en serveren er groente, fruit, vlees, vis, wijn en streekproducten. Tip: slobber een oestertje weg met een glas ijskoude crémant d’Alsace! Adres: Rue des Tanneurs

Terras

Flammkuchen (tarte flambée, een ’Frans/Duitse pizza’), zuurkool, stoofpotje… Restaurant-brasserie Les Dominicain (3) serveert heerlijke streekspecialiteiten in een moderne ambiance. Bij mooi weer is het buitenterras een geliefde pleisterplaats. Adres: Rue Reiset 1

Chique

Chef-kok Jean-Yves Schillinger zwaait de scepter in JY’s, een chique restaurant met twee Michelinsterren. De gerechten zijn verfijnd, de ligging aan stadsrivier de Lauch is super. Adres: Rue de la Poissonerie 17

Zuurkool

Zuurkool (choucroute) is hét gerecht van de Elzas. Grote porties met veel worst, ham, spek en een goed glas riesling. ’Winstubs’ heten de vele restaurants in Colmar waar zuurkool bovenaan de menukaart staat. Een van de leukste en traditioneelste vinden wij Brasserie Auberge, tegenover het station. Adres: Place de la Gare 7

DOEN

Zwerven

Colmar is het hart van de 170 kilometer lange Elzasser Wijnroute die alle (vloeibare) hoogtepunten uit de omgeving met elkaar verbindt. Dwaal per auto, lopend, op de fiets of te paard door de wijngaarden. Stop vooral in schilderachtige dorpjes als Riquewihr en Turckheim waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Overal is altijd wel een wijnfeest, -museum of -proeverij. Info: Route-des-vins-Alsace.com

Venetiaans

Petit Venice, oftewel ’Klein Venetië’, is een van de grootste publiekstrekkers van Colmar. Het is de fotogenieke plek in het centrum waar het riviertje de Lauch tussen historische vakwerkhuizen slingert. Maak een boottochtje! Rue Turenne. Info: Barques-colmar.fr

Zoektocht

Elke vrijdag verandert Place des Dominicain in een brocantemarkt (2). Servies, sieraden, boeken, klokken, schilderijen, militaria, speelgoed… het hele plein rond de kerk uit de 14e eeuw staat er vol mee. Wij scoorden acht kristallen likeurglaasjes en kregen er twee cadeau.

Kennis

De drie leukste en interessantste musea in Colmar vinden wij Unterlinden (musee-unterlinden.com, archeologie, handwerk en kunst), het Bartholdi Museum (musee-bartholi.fr. beeldhouwwerken in het geboortehuis van de maker van het Vrijheidsbeeld) en het Hansi Museum (hansi.fr) (1). Hansi is de bijnaam van kunstenaar Waltz (1873-1951). Hoe hij de Elzas beleefde, kneuterig-gezellig, is te zien op een nagebouwd dorpsplein.

SLAPEN

Centraal

Ibis Styles Colmar Centre ligt aan de rand van het centrum. Modern comfort in een historisch jasje. Info: ibis.accorhotels.com

Station

Grand Hotel Bristol, tegenover het monumentale TGV-station, heeft van buiten nog de sfeer uit de stoomtreintijd. Binnen is het gezellig modern, compleet met fitness en sauna. Info: grand-hotel-bristol.com

Luxe

Vijfsterrenluxe in een historische setting, dat is La Maison des Têtes in het hart van Colmar. Pure verwennerij, ook culinair, achter de gevel van een voormalig wijnhuis uit 1609, met 105 gezichtsmaskers aan de buitenmuur. Info: la-maison-des-tetes.com

Zo kom je er

Colmar ligt op zo’n zeven uur autorijden vanaf Utrecht (640 km). Route via Koblenz (D.) en Straatsburg. In de stad zijn genoeg parkeergarages die gemiddeld iets goedkoper zijn dan in Nederlandse steden. Met de trein arriveren kan ook: reis via Brussel en Straatsburg.

Bekijk ook: Dit zijn de leukste adresjes in Beiroet