De voordelen van oordelen

Ⓒ Kees van de Nes

Oordelen klinkt negatief, als iets wat we beter niet kunnen doen. Toch doen we het allemaal, zelfs de hele dag! Moeten we dat afleren? Nee hoor, zegt de Britse psycholoog en filosoof Ziyad Marar (52). Oordelen heeft wel degelijk positieve kanten.