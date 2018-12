Zo zorg je in de winter goed voor de accu van je e-bike

ANWB-man Hans de Looij, expert in elektrische fietsen, zegt dat mensen door onwetendheid vaak niet goed met de accu omgaan. Zeker in de wintertijd doen zich daardoor problemen voor, stelt De Looij. „Als het kouder wordt, staat de e-bike stil in de hoek. Naar de accu wordt ook niet meer omgekeken.”

Op dat moment kan sprake zijn van zogeheten diepontlading. De batterijduur loopt stilletjes terug naar nul, ook al staat de fiets in de stalling. De conditie van de accu lijdt eronder, in het ergste geval raakt hij onbruikbaar. „Een nieuwe accu is prijzig, soms kost hij wel een vierde van de aanschafprijs van de e-bike.”

Volgens De Looij is er één gouden regel: „Zorg dat de accu regelmatig ontlaadt en laadt ’m dan ook weer op. Stap op de e-bike als het na een barre week toch weer wat zonniger is. Overwinter je elders, vraag dan een kennis tijdens je afwezigheid een rit te maken en de accu daarna te laden.”

Laad in een droge ruimte en bij kamertemperatuur, want in kou verloopt het proces van diepontladen sneller.

Maar, zegt De Looij, laad de accu in een schuur en niet in huis, zeker niet tijdens afwezigheid. „We zien berichten dat accu’s soms spontaan in brand vliegen. Neem het zekere voor het onzekere.”

Koude kermis

Nog iets om rekening mee te houden tijdens het fietsen: de actieradius van een e-bikeaccu neemt af bij lage temperaturen, bij de lithiumbatterijen zo’n tien tot twaalf procent. Bij de oudere loodaccu’s ligt dit percentage iets hoger. Onthoud dat als je op een winterse dag een langere fietstocht maakt, want je wilt natuurlijk niet dat je ondersteuning er onderweg mee stopt. Gebruik je de e-bike in wintertijd veel, kies dan voor een accu met een grotere capaciteit, bijvoorbeeld meer dan 600 wattuur. De actieradius is dan sowieso groter.