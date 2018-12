Deze tweedehands luxe auto’s koop je voor €33.000

Occasionselectie

Ford S-Max (2015-’18)

De S-Max is er als vijf- of als zevenzitter. Achter het stuur blijkt de S-Max een fijn rijdende auto met een goed weggedrag, prettig veercomfort en een fijne transmissie. De 1.5-liter benzinemotor is sterk genoeg voor normaal gebruik. Bij de Ford-dealer in Amsterdam- Zuidoost wordt het instapmodel (2018, 6.000 km) te koop aangeboden voor € 32.995.

Renault Espace (2015-heden)

Als bestuurder doe je er verstandig aan een uurtje uit te trekken om je de bediening van de Espace eigen te maken. De auto is vergaand naar persoonlijke smaak aan te passen. Dankzij de uitmuntende samenwerking tussen de benzinemotor en de automaat is een verbruik van 1 op 12 haalbaar. Via gaspedaal.nl vinden we bij de Renault-dealer in Lochem een chique zwarte (2016, 30.000 km) voor € 31.950.

Volkswagen Sharan (2010-heden)

De Sharan is de ruimste van dit drietal. Standaard is dit een zevenzitter. Voorin en op de middelste zitrij is de Sharen heerlijk comfortabel. Op de logo’s na is de Volkswagen identiek aan de Seat Alhambra. Ook daar kun je op gaspedaal.nl dus naar zoeken. Bij de Volkswagen-dealer in Amsterdam-Noord staat voor € 32.750 een keurige, donkergrijze 1.4 ’Exclusive’ met automaat (2016, 55.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Ford S-Max

Het enige euvel dat bij deze S-Max weleens voorkomt, geldt uitsluitend voor exemplaren met een automaat. Vanwege beschadigde bedrading bij de keuzehendel óf een niet goed vastzittende stekker blijft het dashboard actief na afsluiting van de auto. Met als gevolg een lege accu. In veel gevallen kan de Wegenwacht dit ter plekke verhelpen.

Renault Espace

Renault heeft als merk kwalitatief grote stappen gemaakt. Een gevolg daarvan is dat de Wegenwacht voorlopig geen serieuze, vaker optredende klachten kent bij deze generatie van de Espace.

Volkswagen Sharan

Met name de 1.4-liter TSI-motor kan plotseling op drie cilinders gaan lopen. Bij de oudere bouwjaren wordt dat veroorzaakt door een kapotte bobine. Die is snel te vervangen. Bij latere versies kan een van de bougiekabels doorslaan. De Wegenwacht verhelpt dat ter plekke door de isolatie te verbeteren of een nieuwe kabel te gebruiken.

Ons advies

De Volkswagen is de ruimste, de Renault het meest comfortabel In dit geval is de Ford S-Max echter de beste aanbieding.

