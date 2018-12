Heeft jouw kat vaak vieze oogjes? Dit kan de oorzaak zijn

Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt elke week een vraag of probleem van een lezer. Deze week: „Onze kat van vier jaar kwam als jong zwervertje bij ons. Elke dag heeft ze vieze oogjes, soms schudt ze met haar kopje en vliegen de druppels bruin bloed in het rond. Ook haar neusgaatjes zitten soms vol. Van de dierenarts hebben we een schoonmaakmiddel gekregen, maar het euvel blijft.”