Multicomfort

Het merk Lagoon bestaat al sinds 1986 en tegenwoordig verlaten jaarlijks ruim 600 catamarans de fabrieken. Moederbedrijf Beneteau ziet ze als de zeiljachten van de toekomst. De voordelen van een kajuitcatamaran zijn evident. Je hebt een enorme bak ruimte en de boten zijn snel, maar zeer stabiel. Als er een vlaag wind komt, gaat een ‘gewone’ zeilboot direct scheefliggen, maar blijft een catamaran vlak. Deze eigenschappen maken meerromp vaartuigen populair bij wereld-omzeilende stellen.

In ons land hebben de grotere havens altijd wel plek voor catamarans. Maar door hun omvang zijn ze minder geschikt voor klein binnenwater. Ze zijn ideaal voor traditionele watersporters die de boot gebruiken als een vervoermiddel voor het ‘blue water cruising’. Reizen naar de mooiste uithoeken van de aarde kan eigenlijk niet lekkerder dan met een cat. In de moderne wereld, waar gebruik belangrijker wordt dan bezit, zijn het ideale huurboten. Er is op een 40 voeter plek voor vier stellen en je kunt probleemloos alle funspullen als sup boards en een rib meenemen.

De Lagoon 40 heeft dubbele, gescheiden aandrijfsystemen met twee 29 pk Yanmar diesels met saildrive. Zo is er altijd back-up als een motor onverhoopt stopt. Belangrijk bij een catamaran is dat de breedte voor de stabiliteit zorgt en niet de ballast zoals bij monohulls. Lagoons zijn relatief breed en hebben veel volume en dat maakt ze mooi stabiel.

De romp is gebouwd in een sandwich laminaat met balsakern. Het laminaat isoleert prima tegen geluid, kou en warmte. De constructie is solide, het afwerkingsniveau is degelijk, maar toont ook dat de boten efficiënt en in grote oplages worden gebouwd. Fijn is dat je deze cat goed selfsupporting kunt maken met een generator, watermaker en zonnepanelen. Op een reis rond de wereld hoef je dan alleen af en toe wat diesel te tanken.

De indeling weerspiegelt de filosofie dat zeilen slechts een klein onderdeel van de belevenis aan boord vormt. De centrale ruimte buiten is een multi-activiteitencentrum met een grote tafel en comfortabele banken er omheen. Aan stuurboord is de verhoogde stuurplek met een ‘pausmobieltent’ om de stuurman te beschermen tegen weer en wind. Langs de opbouw loop je gemakkelijk naar voren. Om bij de mast en de zeilen te komen, bestijg je een trappetje voor de opbouw. Behalve op deze plek heb je overal beugels om je vast te grijpen. De relingzitjes in de hoeken zijn ideale plekken om van de omgeving te genieten.

In de salon binnen kun je comfortabel verblijven dankzij loungebanken, een bureautje en een praktische kombuis. Het is er lekker licht, want er is een groot glasoppervlak, waardoor je op mooie dagen het idee hebt buiten te zitten. Achter de kombuis is een schuifraam, de deur is een schuifdeur, dus de salon kan aan de achterkant bijna helemaal open. In beide drijvers zijn een of twee ruime hutten met een dubbel bed te maken en mogelijk krijgen ze ook allemaal een eigen natte ruimte. Ook in de drijvers komt veel licht binnen door de lange rompramen. Er is overal voldoende praktische kastruimte.

Het grootzeil is een squarehead zeil dat wordt gevoerd met een zelfkerende fok en optioneel een code zero op een rolsysteem aan de boegspriet. De verstaging bestaat uit een voorstag en bakstagen achter de diamantverstaging bij de mast. Bij de stuurplek kun je alle zeilen bedienen.

We voeren met de Lagoon 40 op de korte golven van het IJsselmeer, in 18 knopen wind. Het valt op dat de boot wel stampt, bewegingen in de lengterichting maakt, maar niet rolt (dwars beweegt). Deze catamaran is gemakkelijk met twee man te zeilen, mede dankzij een goed stel (optionele) elektrische lieren. Bij moderne catamarans is de mast meer naar het midden van de boot geplaatst en wordt een keerfok toegepast. Dan zeil je gemakkelijker en heb je minder last van pitching, dat de boot door de druk op de voorzeilen met de neus in het water wordt gedrukt.

De Lagoon toont zich als een ruime, lekker zeilende boot. De beste snelheid aan de wind, wordt rond de 50 graden behaald. Zodra je hoger stuurt, loopt de snelheid fors terug. Als je ruimer zeilt, kun je de Code Zero ontrollen. Dan pak je direct 8 knopen snelheid. In de onrustige omstandigheden met veel golven en vlagen, is de boot een constante, rustgevende factor. Je zet de autopilot aan en stuurt de boot binnen bij met de afstandsbediening of met de iPad. Dat maakt zeilen buitengewoon ontspannend. Het is een boot waarop je tot rust komt, zelfs op een lange reis.

De prijs van de Lagoon 40 begint rond de € 300.000, maar de catamaran is in de basis nogal kaal uitgevoerd. Voor een compleet aangeklede blue water cruiser moet je rekenen op een totaalprijs van rond de 4 ton. Daarvoor heb je een slim ingedeelde, degelijke en snelle zeiler met een uniek leefoppervlak van bijna 80m2.

Cijfer 7,6

Constructie ✭✭✭

Comfort en ruimte ✭✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische specificaties

Lengte: 11,74 m.

Breedte: 6,76 m.

Diepgang: 1,35 m.

Waterverplaatsing: 10.885 kg

Zeiloppervlak: 81,3- 113,1 m2

Motorisering: 2 x 29pk Yanmar diesel saildrive

Prijs vanaf: ca. € 330.000

Meer info: nautischkwartier.nl