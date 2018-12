Recept van de dag: kerstkip (om alvast te oefenen)

Nodig voor Kerst-voorpret:

• 1 stevige mooie bio-kip

• 3 sinaasappels, in partjes

• 150 ml slagroom

• 4 theel mosterd

• 3 eetl honing

• 2 dl kippenbouillon

• zout en peper

• mespunt kaneel

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180° graden. Bestrooi de kip met zout en peper, zachtjes inwrijven.

Roer sinaasappelpartjes samen met een theelepel mosterd en een eetlepel honing. Voeg 50 ml van de room en kaneel, zout en peper toe. Sluit de hals met een lus en vul de kip met het sinaasappelmengsel.

Naai ook de onderkant goed dicht. Smeer de kip in met nog wat honing/mosterd mengsel.

Doe 2 dl kippenbouillon in een braadpan. Leg de kip erin. Schuif in de oven en bak op 180° graden. Elke 10-15 minuten smeer je nog iets van het honing-mosterd mengsel op de kip. Keer de kip na 45 minuten.

Na een totaal van 90 minuten (voor een stevige kip, een kleine is in een uur klaar) de bouillon afgieten. Gebruik voor de saus. Binden met wat verroerde bloem en kook in. Beetje room, beetje kaneel.

Leuke oefening voor de kalkoen straks.