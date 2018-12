Zo voorkom je dat de kat in de kerstboom klimt

1. Zorg ervoor je kat iets leukers te doen heeft dan in de boom klimmen. De dieren vinden het vaak veel leuker en spannender om met hun baasje te spelen dan met de kerstballen. Geef je kat dus lekker veel aandacht!

2. Katten houden van klimmen en krabben. Een boom zien zij dus als één grote krabpaal. Zorg er daarom voor dat je een goede krabpaal (of een goed plankje dat je verticaal ophangt) in huis hebt waar ze plezier aan kunnen beleven.

3. Zet je kerstboom niet bij het raam neer. Voor katten is het raam namelijk een fijne uitzichtplek. Hebben ze in de vensterbank zicht op de boom, dan zullen ze sneller geneigd zijn om erin te klauteren.

4. Als katten misselijk zijn of last hebben van een haarbal, willen ze plantendelenopeten. Als je niet wil dat ze aan je boom gaan kauwen, is het slim om kattengras neer te zetten.

5. Katten zijn eerder geneigd om in een echte boom te duiken dan in een kunstboom vanwege de geur. Het kan dus helpen om te gaan voor een nepboom.

6. Hoe meer versiering in de boom, hoe aantrekkelijker de boom is voor de kat. Als je iets minder ballen en slingers in de boom hangt, is de kans groter dat je huisdier de boom met rust laat. Katten houden van glinsterende dingetjes: het prikkelt hun jachtinstinct.

7. Mocht je echt met je handen in het haar zitten: plaats een hekje rondom de boom. Het ziet er misschien iets minder gezellig uit, maar je boom is in ieder geval veilig!