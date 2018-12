De lancering van een nieuwe Jimny is een bijzonder moment, want in de afgelopen veertig jaar verschenen er slechts vier generaties. Maar weet u dat de originele auto helemaal niet door Suzuki zelf is ontwikkeld? In aflevering 109 vertelt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen u het verhaal achter de compacte offroader.