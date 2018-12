Oproep: viert u oud en nieuw op een bijzondere plek?

Wij zijn benieuwd waar u 2019 inluidt. Waarom juist dáár?

En wat zijn volgens u de mooiste (buitenlandse) bestemmingen om oud en nieuw te vieren? Misschien bent u op 31 december wel gewoon lekker in eigen land, maar heeft u in het verleden eens geproost op het nieuwe jaar in het buitenland. Waar was dat en hoe is dat bevallen?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.