Recept van de dag: gebraad met mierikswortel

Nodig voor wannneer ze thuiskomen:

• 1 stuk rosbief van 500 gr tot 700 gr

• 3 eetl boter

• zout en peper

• 2 theel mierikswortel, geraspt

Bereiding:

Haal het vlees ruim van tevoren uit de koelkast. Dep de rosbief droog. Beetje zout erop. Verwarm de oven voor op 180°C. Braad de rosbief aan alle kanten goed aan, liefst in ghee of geklaarde boter. Leg in een ovenschaal. Steek de vleesthermometer in het midden van het dikste deel van de rosbief. Verlaag de temperatuur van de oven nu naar 150°C. Rond de 20 minuten in het midden van de oven totdat het vlees de juiste kerntemperatuur heeft (48 tot 55°C.).

Leg het vlees op een houten plank (houdt warmte vast) en bedek met wat bakpapier. Voeg een scheut water toe aan de pan/braadslede met de restjes vlees en breng op vuur aan de kook, laat zachtjes inkoken tot de gewenste dikte. Breng op smaak met peper en zout en mierikswortel. Snij in plakken.

Voor kerst? Oh, en is dit je echt te veel spanning zo voor de kerstdagen, kijk dan nog even bij mijn vrienden BoersenBoers.nl en klik op Felix’s Selectie. Beef Wellington?!